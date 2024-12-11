Мужчина дважды писал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

В Днепропетровской области мужчина дважды получал повестки, однако он отказался от мобилизации. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Межевского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, мужчине дважды давали повестку – в июне и сентябре 2024 года. Однако он отказался получать документ и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что "не возражает против объяснений, данных им во время досудебного расследования. В совершенном раскаивается".

Суд не учел заявление мужчине о "раскаянии", поскольку "раскаяние включает в себя искреннее сожаление относительно совершенного преступления и осуждение своего поведения. Обвиняемый не жалеет о совершенном, не желает исправить сложившуюся ситуацию. В период военного положения, во время военной агрессии врага, осознавая особую важность пребывания в составе Вооруженных Сил Украины, открыто отказался выполнить предусмотренную ст. 65 Конституции Украины обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины".

Жителя Днепропетровщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.

Читайте также: