Мужчина в марте 2022 года получил повестку, но его не мобилизовали: что произошло

На суде мужчина утверждал, что он не скрывался от мобилизации.

В Кривом Роге к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку еще в 2022 году, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога от 7 декабря 2024 года.

По данным суда, в марте 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК и до декабря 2024 избегал призыва на военную службу.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, "что 07.03.2022г. получил повестку, которой вызвался в Ингулецкий ОРТЦК на 08 марта 2022г., 08.03.2022г. появился, но через праздник 8 марта отправок не было и его отправили домой, новых повесток не выдавали и больше нигде не расписывался. 11.03.2022г. ему повестки не вручали, от мобилизации не уклонялся".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии.

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