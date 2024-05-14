Мужчина хотел уехать за границу, потому что он "не мобилизационного возраста", но получил повестку: чем это закончилось

В Ровенской области мужчина хотел уехать за границу, однако когда он пришел в ТЦК за документами – ему вручили повестку. Житель Ровенщины отказался от мобилизации, мол из-за своего непризывного возраста, однако впоследствии заявил, что готов служить в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области.

По данным суда, жителя Ровно в июне 2023 года признали ограниченно годным к службе в армии. В сентябре 2023 года ему дали "боевую" повестку с требованием прийти в ТЦК для отправки в учебный центр, однако подсудимый категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. На суде он заявил, что поскольку его не имеют права мобилизовать из-за возраста, то он может выехать за границу. В миграционной службе его направили в ТЦК по согласованию, однако в военкомате мужчину отправили для прохождения ВВК.

"Он от получения повестки отказался, поскольку считал, что его не имеют права мобилизовать. Позже, после возбуждения уголовного производства проконсультировался с юристами и понял, что был не прав. В настоящее время не отказывается от прохождения службы, и в случае если ему снова вручат повестку, будет готов проходить службу в составе ВСУ. В содеянном искренне раскаивается", - говорится в показаниях подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Ранее в Одессе к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину.

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