Мужчина с пятимесячным младенцем в коляске провалились под лед на Днепре (фото, видео)

В Полтавской области, в городе Горишние Плавни, на реке Днепр полицейские вместе с неравнодушным рыбаком спасли жизнь 45-летнему мужчине и его пятимесячному внуку.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.

"Местная женщина услышала, что кто-то просит помощи и сразу сообщила об этом в полицию, на линию "102". На место происшествия немедленно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции отдела №2 Кременчугского райуправления", — рассказывают правоохранители.

Фото: Главное управление Национальной полиции в Полтавской области

Свидетели рассказали, что под лед провалился мужчина с коляской, где находился ребенок.

Человек с ребенком попали в воду на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак и полицейские, прибывшие по вызову. Достав из ледяной воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу.

"В ледяную ловушку попали местный мужчина 1977 года рождения и его внук Илья, которому всего 5 месяцев. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает. В настоящее время с семьей работают ювенальные полицейские, выясняющие обстоятельства и причины происшествия", — сообщили в управлении.

В конце 2022 года в Николаевской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек.

По данным следствия, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего авто упало в реку: водитель, две женщины и две девушки, в возрасте 5 и 7 лет погибли.

А в Ровенской области автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

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