Мужчина и женщина из Харькова сдавали оккупантам координаты ВСУ и пароли блокпостов: фото

Местные жители работали на врага и передавали информацию для обстрелов Харьковщины.

Контрразведка СБУ задержала двух пророссийских агентов, собиравших координаты позиций ВСУ и пароли блокпостов в Харьковской области, после чего передавали их оккупантам для обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предателями оказались местные жители, по идеологическим соображениям согласившиеся на сотрудничество с россиянами.

Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ.

Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. Мужчина имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

Фото: Служба безопасности Украины

Одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, используемых на украинских блокпостах.

Фото: Служба безопасности Украины

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты средства связи с поличным.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, сегодня, 2 сентября, РФ ударила по Харькову ракетой С-300, в результате чего образовалась огромная воронка.

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