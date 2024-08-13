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Контрактник испугался войны и с 2022 года скрывался от службы: как все закончилось

Контрактник испугался войны и с 2022 года скрывался от службы: как все закончилось

В Украине осудили сбежавшего контрактника, который в начале войны / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал.

В Украине к 5 годам лишения свободы приговорен солдат-контрактник, который с 2022-го до 2024 года скрывался от службы. На суде мужчина просил отпустить его на фронт.

Об этом говорится в приговоре Заводского районного суда г. Запорожье.

По данным суда, мужчина 5 марта 2022 года покинул воинскую часть. В мае 2024 года он добровольно пришел в военную службу правопорядка.

На суде контрактник свою вину признал. Он пояснил, что "в декабре 2021 года он сначала проходил срочную военную службу, а затем подписал контракт на прохождение военной службы. После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины был направлен в зону активных боевых действий. Испугавшись за свою жизнь, самовольно покинул место дислокации воинской части. Не желая в дальнейшем скрываться, 29.05.2024 года добровольно явился в военную службу правопорядка". Мужчина отметил, что готов вернуться на службу. 

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 408 УКУ и приговорил к 5 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, ранее в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного за то, что он сбежал с военной службы и вернулся к гражданской жизни.

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