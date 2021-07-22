Мужчина истек кровью: в Ривненской области осудили 35-летнюю женщину за убийство ее сожителя

Мужчина истек кровью: в Ривненской области осудили 35-летнюю женщину за убийство ее сожителя

Женщина схватилась за нож во время конфликта с мужчиной.

Дубенский районный суд признал виновной 35-летнюю местную жительницу в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть мужчины. За убийство женщину ожидает 9 лет тюрьмы.

Как рассказали в Ровенской областной прокуратуре, 17 июня 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время спора со своим сожителем, взяла нож и с значительной силой ударила им потерпевшего в область бедра левой ноги и задела бедренную артерию.

От сильной кровопотери мужчина скончался.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание — 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области отчим зарезал своего пасынка.

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