Мужчина с Харьковщины на сайте знакомств нашел 15-летнюю и соблазнил ее: девушка шокировала признанием
В Лозовой на Харьковщине осудили мужчину за половые сношения с 15-летней девушкой, с которой он познакомился в интернете. Почему суд назначил испытательный срок — подробности дела.
Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным местного жителя в совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Мужчина познакомился с девушкой на сайте знакомств и несмотря на то, что впоследствии узнал о ее настоящем возрасте, вступил с ней в интимную связь.
Об этом говорится в приговоре суда.
Знакомство в Сети и побег из дома
История началась в марте 2025 года. Обвиняемый познакомился с несовершеннолетней через сайт знакомств. Сначала он утверждал, что не знал, сколько девушке лет. Однако уже через месяц, 22 апреля, во время встречи он увидел ее паспорт и точно выяснил, что девушка несовершеннолетняя.
Более того, в апреле девушка приехала к нему домой, где они вместе прожили пять дней. Когда мужчина провожал ее на вокзал, оказалось, что подростка разыскивает полиция.
Несмотря на инцидент с полицией, общение пара не прекратила. В начале июля 2025 года они встретились снова. Мужчина предложил девушке вступить в сексуальные отношения, на что она согласилась. Для этого пара направилась к недостроенному девятиэтажному дому в одном из микрорайонов Лозовой, где на третьем этаже произошел половой акт.
«Преступное намерение было реализовано по взаимному согласию, без применения физического или психологического насилия, однако с нарушением требований закона о половой неприкосновенности ребенка», — говорится в материалах суда.
Позиция сторон в суде
В судебном заседании мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Он попросил прощения у потерпевшей и ее матери.
Интересно, что сама девушка шокировала признанием. Она в письменном заявлении указала, что не имеет к обвиняемому никаких претензий — ни материального, ни морального характера. Ее законная представительница (мать) также не настаивала на суровом наказании и согласилась с предложением прокурора об испытательном сроке.
Решение суда
Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику по месту жительства.
Вердикт суда:
Признать мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины.
Назначить наказание в виде 3 лет ограничения свободы.
Освободить от отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.
Теперь осужденный обязан периодически появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.
