Мужчина с Хмельнитчины захотел мобилизоваться, но оказался в тюрьме: что произошло

В Хмельницкой области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который добровольно захотел мобилизоваться, однако в ТЦК так и не попал.

Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчину в апреле 2024 года сочли годным к мобилизации. Впоследствии ему дали повестку, однако подсудимый уклонился от военной службы.

На суде мужчина вину отрицал. Он отметил, что хотел добровольно мобилизоваться для службы в армии и позвонил участковому, чтобы тот его отвез в ТЦК. Там он прошел ВВК и получил повестку.

"Повестка ему была выписана на 15 апреля, его должен был забрать на автомобиле один из работников ТЦК, который на работу проезжал через его село. Ожидая приезда работника ТЦК возле дома в с. Семенов, где проживает, ему позвонила по телефону сестра и сообщила, что их матери в г. Хмельницкий была сделана операция, из-за чего он пытался позвонить в ТЦК, чтобы сообщить о невозможности своей явки на этот день, однако не смог дозвониться", — говорится в показаниях мужчины.

Житель Хмельнитчины настаивал, что работник ТЦК его не забрал, поэтому он поехал к родителям.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала воинские части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.

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