Мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган: он поплатился

На суде мужчина вину признал.
В Ровенской области к 10 суткам административного ареста наказали мужчину, который устроил дебош в отделении полиции и показывал копам свой половой орган.
Об этом говорится в постановлении Дубенского горрайонного суда Ровенской области.
По данным суда, мужчина несколько раз дебоширил на улице. В июне 2024 года он поссорился со знакомым в городе Дубно и повредил дверь квартиры.
20 сентября мужчина устроил дебош в отделении полиции. Он ругался, обижал работников правоохранительных органов и показывал полиции свой половой орган.
На суде житель Ровенщины вину признал и раскаялся.
Суд приговорил дебошира к 10 суткам административного ареста. Также мужчина должен уплатить 605 грн судебного сбора.
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