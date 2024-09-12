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Мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган: он поплатился

Мужчина из Ровенской области показал полиции свой половой орган: он поплатился

Мужчина показал полиции свой половой орган / Фото: npu.gov.ua

На суде мужчина вину признал.

В Ровенской области к 10 суткам административного ареста наказали мужчину, который устроил дебош в отделении полиции и показывал копам свой половой орган.

Об этом говорится в постановлении Дубенского горрайонного суда Ровенской области.

По данным суда, мужчина несколько раз дебоширил на улице. В июне 2024 года он поссорился со знакомым в городе Дубно и повредил дверь квартиры.

20 сентября мужчина устроил дебош в отделении полиции. Он ругался, обижал работников правоохранительных органов и показывал полиции свой половой орган.

На суде житель Ровенщины вину признал и раскаялся.

Суд приговорил дебошира к 10 суткам административного ареста. Также мужчина должен уплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда / ©
Постановление суда

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