Мужчина из Тернопольщины два года рассылал фото своего полового органа: как все закончилось

Мужчина на суде вину признал.
В Тернопольской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который два года рассылал через Telegram фото своих половых органов.
Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.
По данным суда, житель Тернопольщины в октябре 2022 сфотографировал свой половой орган и через Telegram направил его неустановленному лицу.
Впоследствии мужчина еще несколько раз фотографировал свои половые органы и посылал это пользователям социальных сетей. Продолжалось это до 1 июня 2024, после чего жителем Тернопольщины заинтересовалась полиция.
Во время досудебного следствия мужчина вину признал и раскаялся. Он согласился на сделку со следствием.
Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.301 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.
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