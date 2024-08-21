Мужчина из Тернопольщины два года рассылал фото своего полового органа: как все закончилось

В Тернопольской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который два года рассылал через Telegram фото своих половых органов.

Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, житель Тернопольщины в октябре 2022 сфотографировал свой половой орган и через Telegram направил его неустановленному лицу.

Впоследствии мужчина еще несколько раз фотографировал свои половые органы и посылал это пользователям социальных сетей. Продолжалось это до 1 июня 2024, после чего жителем Тернопольщины заинтересовалась полиция.

Во время досудебного следствия мужчина вину признал и раскаялся. Он согласился на сделку со следствием.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.301 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

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