Мужчина из-за ревности надругался над могилой военного: фото

На месте происшествия полицейские обнаружили повреждение деревянного надгробия, металлического креста, рамки с фотографией покойного и флагштоков.

В субботу, 23 марта, в Романовской громаде Житомирской области обнаружили поругание над могилой погибшего украинского военного. Задержанный за преступление 39-летний местный житель объяснил свои действия ревностью: мол, бывшая жена его покинула и начала новые отношения с военным.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирской области, опубликовав фото с места происшествия.

В отдел полиции № 5 (Чуднов) Житомирского районного управления обратилась 62-летняя жительница громады, которая сообщила о надругательстве над могилой ее сына.

На месте происшествия полицейские обнаружили повреждение деревянного надгробия, металлического креста, рамки с фотографией покойного и флагштоков, на которых крепились флаги. Также на территории кладбища была хаотично разбросана погребальная атрибутика.

“В ходе расследования полицейские выяснили, что 22 марта вечером на кладбище пришел 39-летний житель этой же громады, совершивший надругательство над могилой солдата. Свои действия объяснил ревностью: мол, бывшая жена его покинула и начала новые отношения с военным... Фигурант таким образом решил отомстить”, — говорится в сообщении полиции.

Полицейские проводят досудебное расследование по ч.2 ст. 297 УК Украины, санкция которой предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Черкасской области четверо 14-летних школьников поиздевались над могилой защитника Украины. Они сорвали флаг, громко смеялись и опубликовали видео в ТикТок.

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