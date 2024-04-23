Мужчина избил косой двух соседей и копа из-за "навоза и камней": чем все закончилось

На суде мужчина заявил, что он ничего не припоминает из-за "высокого давления".

В Днепропетровской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, избившего косой двух соседей и полицейского. Конфликт произошел из-за навоза на огороде соседей и того, что подсудимому "показалось, что в его дом бросили камни".

Об этом говорится в приговоре Петриковского районного суда Днепропетровской области.

Мужчина заявил, что он разозлился, потому что кто-то бросил камни в его дом

По данным суда, инцидент произошел в одном из сел Днепропетровской области в августе 2023 года. Там мужчина избил двух соседей. А когда люди вызвали полицию - он набросился на милиционера и повредил патрульное авто.

На суде подозреваемый сначала вину отрицал, однако после допроса всех свидетелей признал, что он таким имел конфликт с соседями и полицией. В тот день мужчина выпил 200 грамм водки и услышал, что якобы кто-то бросил камень в его дом. На улице подсудимый увидел соседа с косой. Он выхватил у него орудие труда и начал бить потерпевшего. Он отметил, что когда сосед начал убегать - он побежал за ним. Подсудимый утверждал, что нападения на другого соседа, работника полиции и повреждения авто копов - не помнит, потому что "у него поднялось давление". Мужчина также настаивал, что соседи напали на него первыми.

Мужчина сорился с соседями из-за навоза и без причин избил пострадавших

Один из соседей рассказал, что он увидел, как на улице подсудимый бьет мужчину. Он призвал нападающего остановиться и сказал жене вызвать полицию. Однако после этого агрессивный сосед ударил и его.

Другой сосед добавил, что он проходил мимо дома нападающего. Тогда нетрезвый мужчина начал на него кричать и избил палкой от косы.

Работник полиции добавил, что они прибыли на вызов из-за драки. Подсудимый был агрессивен и косой разбил окно в авто полиции, а после этого ранил его.

Свидетельница происшествия рассказала, что она тоже в тот день поссорилась с подсудимым, потому что ему не понравилось то, что на ее огороде есть навоз. Она добавила, что видела, как нападающий бил соседей и копа.

Другие свидетели рассказали суду ту же версию событий.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 345 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Также осужденный должен компенсировать Нацполиции более 21 тыс. грн (20 тыс. грн. он уже оплатил) из-за повреждения служебного авто.

Приговор суда

Напомним, в Днепре объявили приговор Артемию Рябчуку, расстрелявшему людей на "Южмаше".

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