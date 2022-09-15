Мужчина, избивший во Франции женщин из Изюма, оказался бывшим украинским военным: детали скандала

Во Франции мужчина напал на двух украинок, которые из Изюма убегали от войны.

Подозреваемым оказался бывший украинский военный, который уже 7 месяцев работает во Франции.

Об этом сообщает издание 20 минут.

Пострадавшие украинки считали, что на них напал россиянин, однако впоследствии оказалось, что это 33-летний бывший украинский военный, который еще 7 месяцев назад приехал за границу и работает во Франции охранником.

Адвокат подозреваемого Даниэль Рошио рассказал, что мужчина напал на женщин из-за того, что они сказали фразу, что "украинцы умрут". Сейчас подсудимый сожалеет о своем поступке и готов выплатить потерпевшим компенсацию.

Нападающего будут судить 17 ноября. В настоящее время он находится под наблюдением суда.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции россиянин избил двух украинок – маму и дочь – из-за того, что они включили и слушали украинскую музыку.

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