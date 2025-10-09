В Киеве мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении 6-летней дочери знакомой, приговорили к 11 годам тюрьмы / © Офис Генерального прокурора

Голосеевский районный суд города Киева вынес суровый приговор 52-летнему мужчине, приговорив его к 11 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Обвинительный приговор вынесен за поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Согласно материалам дела, инцидент произошел в общежитии, где мать с двумя маленькими дочками осталась ночевать у знакомого. Вечером все трое взрослых, включая мать девочки и обвиняемых, употребляли алкоголь.

К утру 6-летний ребенок проснулся рядом с мужчиной. Как выяснилось, ночью обвиняемый сначала касался половых органов ребенка, а затем совершил по отношению к нему действия сексуального характера. Мать девочки, также употреблявшей алкоголь, не смогла объяснить, каким образом ребенок оказался в другой комнате.

Несмотря на то, что девочка через возраст не до конца осознавала, что произошло, она пожаловалась на боль бабушки, немедленно обратившейся в правоохранительные органы. Обвиняемый своей вины в суде не признал. Коллегия судей Голосеевского районного суда, вынося обвинительный приговор, изменила мужчине меру пресечения: его взяли под стражу прямо в зале суда.

После вступления приговора в законную силу информация об осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних лиц. Досудебное расследование проводили следователи Голосеевского управления полиции.

Напомним, основатель техасской мегацерквы «Гетевей» и бывший духовный советник президента США Дональд Трамп признал себя виновным в сексуальном насилии над ребенком. 64-летний Роберт Престон Моррис совершил противоправные действия против 12-летней девочки 1982 года.

В США к 10 годам лишения свободы приговорили учительницу, обвиненную в сексуальном насилии над учеником 6 класса.