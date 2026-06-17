Мужчина изнасиловал и убил 7-летнюю девочку в Одессе: как наказал его суд (фото)

В Одессе получил приговор мужчина, изнасиловавший и убивший семилетнюю девочку / © Офис Генерального прокурора

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В Одессе поставили точку по резонансному делу об изнасиловании и убийстве 7-летней девочки. Суд признал виновным 32-летнего соседа, совершившего ужасное преступление после того, как втерся в доверие к ребенку.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Мужчину, который в прошлом году изнасиловал и убил 7-летнюю девочку в Одессе, приговорили к пожизненному заключению.

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Девочка жила в одном дворе с будущим убийцей и знала его как соседа. Мужчина заранее налаживал контакт с местными детьми: заводил с ними разговоры на улице, угощал сладостями, катал на велосипеде и показывал видео с котом на телефоне.

В день трагедии девочка каталась на самокате у дома. Увидев знакомого взрослого, которому доверяла, она согласилась зайти в его квартиру — «поиграть с котиком». Оттуда ребенок уже не вышел. Мужчина изнасиловал и задушил его.

На следующий день он завернул тело в пищевую пленку, положил в дорожную сумку и картонную коробку, вызвал такси и спрятал в подвале другого дома. Заказывая авто, злоумышленник специально отметил, что нужен свободный багажник для крупногабаритной коробки. Тело ребенка злоумышленник прикрыл сверху пустыми стеклянными бутылками, чтобы во время перевозки не было лишнего шума.

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и убил девочку (6 фото) © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора © Офис Генерального прокурора

На суде обвиняемый заявлял, что не помнит факт изнасилования. Было установлено, что в тот день он употреблял каннабис. Однако комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила: действия подсудимого были полностью осознанными и четко контролируемыми.

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«Дело о жестоко и цинично оборванной детской судьбе сегодня завершилось пожизненным лишением свободы для виновного. Только максимальная мера наказания может гарантировать, что такие лица не выйдут на свободу и не совершат преступления повторно, унося самое ценное — детские жизни», — прокомментировал решение суда старший группы прокуроров, руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток.

К слову, в мае в Днепре задержали 40-летниго ранее судимого мужчину по подозрению в похищении, пытках, изнасиловании и жестоком убийстве 11-летнего мальчика. Ребенка искали больше суток после того, как он не вернулся домой. Тело школьника со связанными руками обнаружили в заброшенном здании; следствие продолжается по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

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