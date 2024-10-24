Мужчина, которого мобилизовали в 2022 году, сбежал со службы и вернулся к гражданской жизни: его строго наказали

На суде мужчина заявил, что злоупотребляет алкоголем и наркотиками, однако ВВК сочла его годным к службе.

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, сбежавшего с военной службы и вернувшегося в гражданскую жизнь.

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда г. Киева.

Мужчина заявил, что сбежал из армии, потому что злоупотребляет алкоголем и наркотиками

По данным суда, солдат 16 мая 2023 года сбежал с военной службы. Его задержали в мае 2024 года.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что в феврале участвовал в боях за Киев. В апреле 2022 года его мобилизовали в ВСУ и назначили водителем заправщиком автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения. Военный отметил, что во время службы он начал употреблять алкоголь и наркотики, из-за чего суд даже его оштрафовал. Из-за вредных привычек у него были сложные отношения с командирами, а потому мужчина в мае 2023 года сбежал со службы и вернулся домой.

"Он понимает, что не имел права убегать, но он не вернется. Он продолжает употреблять наркотические средства, он не лечился и не собирался лечиться. Поскольку он военнослужащий, то не имеет возможности официально трудоустроиться. 14 мая 2023 года его остановили сотрудники полиции и при проверке документов установили, что он военнослужащий и сбежал из воинской части. Он не отрицал этот факт", - говорится в показаниях подсудимого.

Военный отметил, что пытался "списаться" из армии, однако ВВК признала его годным к службе.

Командир подсудимого подтвердил зависимость мужчины от алкоголя и наркотиков

Командир мужчины отметил, что "во время службы тот зарекомендовал себя отрицательно, злоупотреблял алкогольными напитками и наркотическими изделиями, периодически самовольно покидал подразделение, получал замечания, выговоры, опытные бойцы брали его на поруки, но это не принесло желаемого результата".

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Также он должен оплатить 17 тыс. грн штрафа по другому приговору суда.

Приговор суда

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который покинул военную службу и вернулся домой. На суде он объяснил свой поступок психологическим состоянием.

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