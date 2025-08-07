Мужчина, которого "отбитили" из буса ТЦК под Ровно, оказался депутатом: детали скандала

Мужчины подрезали автомобиль ТЦК и вызвали скорую, которая госпитализировала депутата / © LB.ua

Мужчиной, которого 4 сентября под Ровно «отбивали» неизвестные и устроили ДТП во время его перевозки из Кременецкого РТЦК (Тернопольская область) в центр подготовки военнообязанных, оказался местный депутат.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источники в Силах обороны.

В издании отмечают, что речь идет о депутате городского совета Костополь (Ровенская область) от ВО «Свобода» Викторе Москвиче.

Отмечается, что бус ТЦК, в котором везли депутата, догнал и подрезал автомобиль, в котором была «группа мужчин спортивного вида». В сообщении Тернопольского ТЦК отмечалось, что машин нападавших было две.

По словам собеседника издания в Силах обороны, машину ТЦК заблокировали и началась стычка. На место конфликта прибыла «скорая», которую, вероятно, вызвал один из «освободителей» депутата.

В издании также отмечают, что депутата забрали в больницу с диагнозом «инфаркт».

Заметим, что сам инцидент произошел на территории Ровенщины и Москвич также депутат Ровенской области. Почему его задержал именно Кременецкий ТЦК соседней Тернопольщины, неизвестно.

Реакция ВО «Свобода»

Региональное отделение ВО «Свобода» фактически подтвердило информацию СМИ, которая идет об их депутате.

Ровенская областная организация ВО «Свобода» опубликовала заявление, которое так и назвала — «по позорным действиям депутата Костопольского городского совета Виктора Москвича». В «Свободе» не уточняли детали конфликта, а только осудили своего депутата за уклонение от военной службы.

«Именно поэтому мы осуждаем любые действия, мешающие мобилизации в ряды Сил безопасности и обороны, в частности действия депутата Костопольского городского совета Виктора Москвича», — говорится в сообщении.

В ВО «Свобода» уже хотят отречься от «зашкварного» политика. Там заявили, что Виктор Москвич не был членом ВО «Свобода», но представлял партию в Костопольском городском совете.

«Ровенская областная организация ВО „Свобода“ начинает процедуру его отзыва», — отметили в заявлении.

Как отмечает LB.ua, депутат Костопольского городского совета от ВО «Свобода» Виктор Москвич, согласно декларации за 2024 год, является владельцем 27 млн грн, 5 транспортных средств и трех частных структур, в том числе двух костопольских сельскохозяйственных кооперативов.

По данным YouControl, он — основатель четырех предприятий, три из которых — в Костополе, еще одно — в Ровно.

Напомним, что 4 августа на трассе вблизи Ровно гражданские автомобили прижали автомобиль ТЦК при доставке военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки.