Мужчина, которого заключили в Крым за сине-желтую краску, обратился к Зеленскому.

Парень не признает оккупационный суд и не поддерживает так называемую "спецоперацию" РФ.

Мужчина Богдан Зиза, заключенный за акцию протеста в Евпатории, обращается к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его и других политических заключенных РФ.

Об этом сообщает правозащитный проект, созданный в поддержку Богдана Зизы.

Так называемые "правоохранительные органы" Крыма заключили в тюрьму парня 16 мая 2022 года за акцию протеста в Крыму. Оккупационные власти обвиняют парня в том, что он облил голубой и желтой красками и пытался поджечь коктейлями Молотова фасад администрации Евпатории. У россиян это считается актом терроризма. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"В тот же день канал "Крым 24" опубликовал видео его извинений. Он на камеру объяснил свои действия "несогласием со специальной военной операцией, проводимой Российской Федерацией на территории Украины" и подтвердил, что бросал в здание коктейль Молотова. На видео видно, что Богдана избивали, он напуган и говорит заготовленный текст", — утверждают авторы проекта.

Богдану инкриминируют 4 статьи уголовного кодекса России, три из них — за терроризм:

205 ч.1: Совершен террористический акт.

205 ч.1: Угроза совершения теракта.

205.2 ч.2: Призыв к терроризму.

214 ч.2: Вандализм по политическим мотивам.

Во время крайнего судебного "заседания", которое состоялось 10 января, Богдан заявил, что не признает оккупационный суд и считает дело полностью политическим.



"Со дня на день Богдана перевозят на территорию России, где состоится очередной суд, а впоследствии — приговор. Ему грозит до 15 лет заключения в российской тюрьме по статьям о совершенном акте терроризма. Условия содержания в российских тюрьмах — ужасающие и опасные для жизни. Избежать приговора невозможно, как и добиться справедливого правосудия на россии", — говорится на странице проекта.

Напомним, в Крыму россияне создали две новые частные военные компании.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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