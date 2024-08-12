Мужчина, которому пообещали "бронь", пришел в ТЦК и написал отказ от мобилизации: как это закончилось

В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

По данным суда, 3 мая 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. 6 мая он получил повестку, однако не пришел в ТЦК. В июне мужчина написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде он вину признал. Мужчина пояснил, что "обратился в военкомат за заменой просроченного временного удостоверения о воинском учете, с целью начала оформления документов на предприятии, где он работает для осуществления бронирования. После чего, 03.05.2024 года, он получил повестку для прохождения военно-врачебной комиссии, прошел ее, был признан годным для несения службы, после чего получил повестку на отправку о призыве по мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, однако на вызов по этой повестке не явился. Мотивы своего поведения мужчина объяснил тем, что содержит семью, в том числе четверо несовершеннолетних детей, и переживает за их судьбу если с ними что-то случится во время службы в армии".

Суд поставил под сомнения слова мужчины. Поскольку с многодетной матерью он женился уже после завершения досудебного расследования. Судья отметил, что это не родные дети подсудимого и над ними он не имеет опекунства. Также на время суда у мужчины нет бронирования от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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