Мужчина на границе внезапно "исцелился" от серьезного порока

В ходе проверки документов было обнаружено, что печати и штампы были ненадлежащего образца.

На границе с Молдовой пограничники вместе с полицейскими остановили автомобиль, пассажир которого предоставил фальшивые документы об инвалидности из-за пороков слуха и речи. Через некоторое время он заговорил и признался в попытке незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В ходе проверки документов было обнаружено, что печати и штампы были ненадлежащего образца.

Как выяснилось, организовала схему назаконного пересечения границы водитель этого транспортного средства, получившая за это 3500 евро.

В авто она везла фальшивые справки, бланки военкоматов и печати.

Фото: Госпогранслужба Украины

Фото: Госпогранслужба Украины

Мужчину привлекают к ответственности за попытку незаконного пересечения, а женщину – за организацию переправки.

Напомним, на границе с Польшей пограничники обнаружили две псевдосупруги. В обоих случаях мужчины женились на женщинах с инвалидностью 2 группы, чтобы получить основания для выезда за границу.

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