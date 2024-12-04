Мужчина на границе внезапно "исцелился" от серьезного порока

В ходе проверки документов было обнаружено, что печати и штампы были ненадлежащего образца.
На границе с Молдовой пограничники вместе с полицейскими остановили автомобиль, пассажир которого предоставил фальшивые документы об инвалидности из-за пороков слуха и речи. Через некоторое время он заговорил и признался в попытке незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В ходе проверки документов было обнаружено, что печати и штампы были ненадлежащего образца.
Как выяснилось, организовала схему назаконного пересечения границы водитель этого транспортного средства, получившая за это 3500 евро.
В авто она везла фальшивые справки, бланки военкоматов и печати.
Мужчину привлекают к ответственности за попытку незаконного пересечения, а женщину – за организацию переправки.
Напомним, на границе с Польшей пограничники обнаружили две псевдосупруги. В обоих случаях мужчины женились на женщинах с инвалидностью 2 группы, чтобы получить основания для выезда за границу.
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