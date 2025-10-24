Мужчина на Одесщине похитил 10-летнего мальчика, чтобы наказать: что тот натворил

Мужчина в Одесской области похитил 10-летнего мальчика. / © Национальная полиция Украины

В Одесской области оперативники уголовного розыска задержали 55-летнего мужчину, который незаконно лишил свободы малолетнего мальчика. Как сообщил заместитель начальника ВК ГУНП в Одесской области Александр Лебецкий, инцидент произошел из-за мести.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Задержанный, который является опекуном 11-летней девочки, решил «проучить» ее якобы ударившего одноклассника. Муж разыскал мальчика, насильно затолкал его в багажник своего авто. Затем связал руки пластиковой стяжкой и запихнул в рот кляп, чтобы ребенок не кричал.

Впоследствии он несколько раз ударил испуганного мальчика по лицу. После того как мужчина вывез ребенка за пределы села, он провел «профилактическую беседу», а затем отвез мальчика обратно.

Мужчина в Одесской области похитил 10-летнего мальчика. / © Национальная полиция Украины

Мать потерпевшего сразу обратилась в полицию. Действия фигуранта квалифицированы как незаконное лишение свободы или похищение малолетнего лица (ч. 2 ст. 146 УКУ), предусматривающее до 5 лет ограничения или лишения свободы. Суд наложил арест на автомобиль задержанного.

