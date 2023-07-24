Мужчина на спор повис на подоконнике 9-этажа и не мог вылезть назад: чем все закончилось

Вчера, 23 июля, в Запорожской области на 9 этаже из окна висел мужчина и умолял о помощи.

Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области.

Отмечается, что поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили 31-летнего гражданина, который едва держался за подоконник, а остальное тело находилось за окном на высоте почти 30 метров.

"Патрульные Николай Кулиш и Вадим Коваль немедленно бросились к нему, чтобы удержать. Инспекторы попросили простыню и силой затащили в помещение", — говорится в сообщении.

Как оказалось, мужчина повис на подоконнике на спор с товарищами, с которыми вместе отдыхали, но сил забраться назад не было.

После этого гражданин отказался от медицинской помощи.

Мужчина на спор повис на подоконнике 9-этажа и не мог вылезть назад: чем все кончилось

Напомним, ранее полицейские примчались в дом женщины после заявления соседей о "теле в ее машине".

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