Мужчина начал насиловать падчерицу, когда ей было 9 лет: фото
Полицейские задержали жителя Хмельницкой области за изнасилование малолетней девочки.
В Хмельницкой области 46-летнего мужчину обвинили в том, что он на протяжении двух лет совершал в отношении малолетней падчерицы сексуальное насилие. Полицейские уже объявили ему подозрение.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как установило следствие, впервые мужчина изнасиловал девочку еще в 2022 году, когда ей было всего 9 лет.
«В течение двух последующих лет имели место и повторные случаи. Недавно мать потерпевшей узнала о действиях мужчины и обратилась к правоохранителям», — сообщили в полиции.
Работники полиции задержали подозреваемого, ему объявлено подозрения по ч.ч. 4, 6 ст. 152 (изнасилование) УКУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы.
На период расследования злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога.
