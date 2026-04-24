Украина
489
1 мин

Мужчина начал насиловать падчерицу, когда ей было 9 лет: фото

Полицейские задержали жителя Хмельницкой области за изнасилование малолетней девочки.

Богдан Скаврон
Насилие над малолетней

В Хмельницкой области 46-летнего мужчину обвинили в том, что он на протяжении двух лет совершал в отношении малолетней падчерицы сексуальное насилие. Полицейские уже объявили ему подозрение.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Как установило следствие, впервые мужчина изнасиловал девочку еще в 2022 году, когда ей было всего 9 лет.

«В течение двух последующих лет имели место и повторные случаи. Недавно мать потерпевшей узнала о действиях мужчины и обратилась к правоохранителям», — сообщили в полиции.

Работники полиции задержали подозреваемого, ему объявлено подозрения по ч.ч. 4, 6 ст. 152 (изнасилование) УКУ.

© Национальная полиция Хмельницкой области

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы.

На период расследования злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе 60-летнего мужчину подозревают во втягивании детей в создание порнографического контента и изнасиловании несовершеннолетнего.

