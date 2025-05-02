Мужчина напал на полицейских в Одессе: что известно об инциденте в годовщину трагедии 2 мая

В Одессе произошло нападение на полицейских / © Национальная полиция Украины в Одесской области

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В пятницу, 2 мая, в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов на Куликовом поле, где расположено это здание, произошел новый инцидент. Человек, вооруженный двумя ножами, напал на правоохранителей. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего в Одессе.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Муж набросился с двумя ножами на правоохранителей, которые несли службу по охране общественного порядка, нанеся им ножевые ранения.

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По информации местных пабликов, нападавший получил огнестрельное ранение ног и был госпитализирован.

Полицейские также доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, Минюст ответил ЕСПЧ по поводу событий 2 мая в Одессе. Минюст подчеркнул, что Украина остается приверженной европейским ценностям, соблюдению прав человека и уважает роль ЕСПЧ.