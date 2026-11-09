Мужчина направил заявление на отсрочку в ТЦК по почте, но ее не рассмотрели — что решил суд

Мужчина направил документы на отсрочку по почте / © ТСН.ua

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Тернопольский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, не рассмотревшего заявление военнообязанного об отсрочке от мобилизации. Муж ухаживает за женой с инвалидностью III группы, однако вместо решения по сути потребовал повторно обратиться через ЦНАП.

Об этом говорится в решении суда по делу №500/3963/26, пишет «Судебно-юридическая газета».

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ТЦК отказался рассматривать заявление на отсрочку по почте

14 мая 2026 года мужчина направил по почте в ТЦК заявление об отсрочке на основании пункта 12 части первой статьи 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Причиной было то, что у его жены инвалидность III группы вследствие онкологического заболевания.

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ТЦК получил документы 16 мая, но уже 18 мая направил мужчине письмо с разъяснением, что заявление нужно подавать лично через центр предоставления административных услуг.

Военнообязанный считал, что ТЦК должен рассмотреть полученные документы и принять решение о предоставлении отсрочки или отказе. Поэтому он обратился в суд.

Представители ТЦК настаивали, что в соответствии с постановлением Кабмина №560 заявления на отсрочку нужно подавать через ЦНАП. Поскольку мужчина направил документы по почте, комиссия не получила их в предусмотренном порядке, а следовательно, оснований для рассмотрения не было.

Что решил суд

Суд не согласился с доводами ТЦК. Он отметил, что требование лично подать заявление не означает обязательного физического присутствия военнообязанного в помещении ЦНАП.

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По мнению суда, отправка заявления по почте самим заявителем также является формой его личного волеизъявления. Кроме того, ТЦК фактически получил документы и был знаком с просьбой мужчины о предоставлении отсрочки.

Суд подчеркнул: после получения заявления и подтверждающих документов ТЦК должен рассмотреть вопрос по существу и принять соответствующее решение. В то же время орган ограничился письмом с разъяснением процедуры подачи документов.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК и обязал его рассмотреть заявление от 14 мая 2026 года и принять мотивированное решение в соответствии с законодательством.

В то же время суд не предоставил мужу отсрочку автоматически — он обязал ТЦК только рассмотреть документы и определить наличие оснований для ее оформления.

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Также в пользу истца постановили взыскать с ТЦК судебный сбор в размере 1331,20 грн.

Напомним, ранее речь шла об изменениях во время моблизации, касающихся военнослужащих, добровольно вернувшихся после самовольного ухода из части (СЗЧ).

Также Минобороны изменило порядок учета военных. Новые правила должны упростить ряд процедур, однако для семей некоторых погибших защитников предусмотрен важный нюанс в отношении ранее принятых решений.

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