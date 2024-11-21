Мужчина не мобилизовался в армию, потому что "за ним не заехали работники ТЦК"

В Хмельницкой области к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, в апреле 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку и он должен был прибыть для ТЦК для отправки в воинскую часть, однако житель Хмельнитчины уклонился от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что он не пришел в ТЦК, потому что военные обещали его забрать, а он не смог прибыть в военкомат, поскольку "он мог приехать, потому что автобусы не ходят". Больше житель Хмельницкой области в ТЦК не приходил.

Суд проанализировал дело и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Поскольку мужчина был судим за другое преступление и находился на испытательном сроке, его наказали до 6 лет тюрьмы.

Приговор суда

Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.

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