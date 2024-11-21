Мужчина не мобилизовался в армию, потому что "за ним не заехали работники ТЦК"

Мужчина на суде вину признал.
В Хмельницкой области к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Теофипольского районного суда Хмельницкой области.
По данным суда, в апреле 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку и он должен был прибыть для ТЦК для отправки в воинскую часть, однако житель Хмельнитчины уклонился от мобилизации.
На суде мужчина объяснил, что он не пришел в ТЦК, потому что военные обещали его забрать, а он не смог прибыть в военкомат, поскольку "он мог приехать, потому что автобусы не ходят". Больше житель Хмельницкой области в ТЦК не приходил.
Суд проанализировал дело и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Поскольку мужчина был судим за другое преступление и находился на испытательном сроке, его наказали до 6 лет тюрьмы.
Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.
Читайте также:
- 35-летний мужчина отказался от мобилизации и начал издеваться над женой: все закончилось неожиданно
- Мужчина отказался получать повестку, потому что "мобилизация не общая": что решил суд
- Муж получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста: все закончилось неожиданно