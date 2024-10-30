Мужчина нелегально сбежал за границу и пытался незаметно вернуться в Украину: фото

Почти два месяца беглец нелегально находился в странах ЕС, но не смог найти работу.

Пограничники на Закарпатье задержали мужчину, который пытался незаметно пересечь границу со стороны Словакии. Как оказалось, он почти два месяца нелегально находился в Европе и попытался также незаметно вернуться, как и сбежал за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Украинским пограничникам о движении неизвестного мужчины в сторону Украины сообщили словацкие стражи границы.

Когда его попыталась перехватить группа реагирования отдела "Ужгород" Чопского отряда Госпогранслужбы, нарушитель начал убегать и прятаться в зарослях. Чтобы его задержать, пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы вверх.

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Задержанным оказался 30-летний житель Одесской области. Он признался пограничникам, что в начале сентября незаконно пересек границу в ЕС.

Мужчина четыре дня шел буковинским лесом в Румынию, а впоследствии переехал в Германию. После неудачных поисков работы решил вернуться в Украину.

Опасаясь ответственности за предыдущее нарушение, маршрут проложил вне пунктов пропуска, ориентируясь по онлайн картам.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение для оформления документов админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Отметим, что статьей 33 Конституции Украины определено, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину и ответственность, в случае правонарушения, — не так страшна, как угроза жизни и здоровью во время незаконного путешествия", — подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники также отметили, что в пунктах пропуска через государственную границу Украины уже неоднократно обнаруживали людей, которые возвращаются после того, как нелегально выехали за границу. На таких граждан пограничники оформляют документы админпроизводства за незаконное пересечение границы.

Напомним, группа злоумышленников на Закарпатье придумала опасный способ переправки уклонистов через границу международным поездом "Чоп-Будапешт". Для этого беглецу из Украины нужно было на ходу заскочить в вагон.

В Одесской области поймали три группы уклонистов - всех их к границе вел один и тот же проводник

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