Мужчина, незаконно бежавший за границу, добровольно вернулся в Украину: наказали ли его

В Закарпатской области на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который сначала незаконно скрылся за границу, однако впоследствии вернулся в Украину.

Об этом говорится в приговоре Виноградовского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, уроженец Донецкой области вне пункта пропуска пересек границу Украины и скрылся в Венгрии. Однако, находясь в Бельгии, мужчина решил вернуться в Украину. Для этого он договорился с неизвестным о том, что тот поставит в его загранпаспорте штамп о том, что подсудимый в 2022 году пересек пункт пропуска "Вышнее Немецкое".

25 мая 2023 года мужчина вернулся в Украину через пункт пропуска "Вилок". Там пограничники установили, что штамм в его паспорте фальшивый. Это подтвердили и в Словакии.

На суде украинец вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.27 и ч.1 ст.358 УК Украины и присудил 17 тыс. грн штрафа.

Приговор суда

Напомним, на границе задержали бегущего в Украину антиуклонника.

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