"Мужчина, ну е** today, прямой эфир": в Мариуполе мужчина влез в кадр во время съемки местного телеканала (видео)

"Мужчина, ну е** today, прямой эфир": в Мариуполе мужчина влез в кадр во время съемки местного телеканала (видео)

Мужчина мешал журналистам снимать стендап.

В Мариуполе нетрезвый мужчина препятствовал съемке сюжета местного телеканала. Мужчина влез во время записи стендапа.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Нетипичный Харьков".

Событие произошло в Мариуполе во время съемки сюжета у ледового дворца. Журналистка начала писать подводку, когда в кадр влез нетрезвый мужчина.

Между ним и девушкой произошла перепалка.

"Мужчина, ну е** today, мы у нас прямой эфир, а вы мешаете", — крикнула журналистка.

Мужчина в свою очередь не понял, чем именно помешал и принялся выражать свое негодование.

Напомним, что в Харькове прохожий вызвался помочь журналисту, которому якобы все отказывали в интервью. На время он "превратился" в мужчину, который был геем, но изменил свою ориентацию.

Читайте также: