Мужчина обманул банкомат и пополнил свою карточку без денег на 90 тысяч гривен – что он придумал

В Ужгороде к 2 годам испытательного срока приговорен мужчина, который за три месяца пополнил свой банковский счет на 90 тыс. грн, не внося в банкомат никаких средств.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда.

По данным суда, житель Ужгорода в ноябре 2021 года придумал, как обмануть банкомат "Ощадбанка". Для этого он через него пополнял свою банковскую карту, которую выдал другой банк. В материалах суда говорится, что системой отправлялся запрос на VISA и далее в банк-эмитент для разрешения выполнения операции. После получения от банка-эмитента ответа с подтверждением об успешном пополнении карточного счета на банкомат поступило сообщение об успешной операции со стороны банка-эмитента и команда принять наличные.

"Однако, при обработке данных полученных от банка-эмитента, банковская платежная карта, которую использовал человек, отклонила операцию с ошибкой обработки чипом карты, в результате чего купюры, которые последний вносил не попали в депозитную кассету банкомата, вернулись вместе с карточкой владельцу, а денежные средства в свою очередь, с учетом факта успешной операции для пополнения счета клиента от АО "Государственный сберегательный банк Украины" зачислились на счет банковской платежной карты в размере в соответствии с суммой пополнения", - говорится в материалах суда.

Таким образом мужчина за три месяца пополнил свой счет более чем на 90 тысяч гривен.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он пообещал вернуть "Ощадбанку" все деньги.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 190 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока. Также он должен вернуть банку почти 92 тысячи гривен материального ущерба.

Приговор суда

Напомним, арендатор в Киеве продал квартиру жительницы Мариуполя, пока та была за границей.

Читайте также: