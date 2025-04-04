Мужчина обнаружил ошибку в повестке и не явился в ТЦК: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Хмельницкой области военнообязанный после уточнения данных и прохождения ВЛК получил боевую повестку, в которой обнаружил ошибку. В фамилии мужчину неправильно написали одну букву. В связи с этим он решил не появляться вперед. ТЦК

Об этом случае сообщает Судебная газета.

Обнаружив ошибку в повестке, мужчина позвонил по телефону в ТЦК и сообщил, что не придет.

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Когда военнообязанному выписали новую повестку и пытались вручить ее, он, как говорится в материалах судебного дела, «не открывал дверь и перестал отвечать на телефонные звонки, а однажды, подняв трубку, нецензурно послал солдата и сказал, что служить не будет».

В ноябре 2024 года Хмельницкий горрайонный суд оправдал мужчину. Но в марте 2025 апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение.

На суде обвиняемый объяснял, что не собирался уклоняться от мобилизации, но «не хотел служить под чужой фамилией».

По его словам, если бы с ним что-то случилось во время службы, «то никому до этого не было бы дела и неизвестно, по какой фамилии его искали бы родственники».

Однако суд указал, что допущенная в повестке ошибка в написании фамилии не давала оснований для сомнения, что она адресована именно обвиняемому, ведь неправильно была указана только одна буква, а остальные анкетные данные (имя, отчество, номер мобильного и адрес проживания) соответствовали его личности.

Кроме того, военнообязанный не предпринял никаких действий, чтобы самостоятельно исправить ошибку, обратившись в ТЦК для уточнения анкетных данных.

По приговору апелляционного суда обвиняемому по ст.336 УК Украины назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который ударил стулом работника ТЦК в помещении военкомата.