Мужчина обратился в полицию из-за ограбления и получил штраф от ТЦК — причина

Суд в Харькове отказал в отмене штрафа ТЦК за ВЛК Фото иллюстрации / © ТСН

Дзержинский районный суд Харькова отказал в удовлетворении мужчины, который пытался отменить штраф, наложенный территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за якобы отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Об этом свидетельствуют материалы дела №638/4912/25.

Согласно информации суда, 7 марта 2025 года мужчина находился в отделе полиции Харькова, где знакомился с материалами уголовного производства по ограблению его квартиры и возможной подделке документов.

Во время пребывания в полиции он был доставлен в территориальный центр комплектования. На следующий день должностные лица ТЦК составили протокол об административном правонарушении и вынесли постановление, которым мужчину оштрафовали на 25 500 грн за отказ от прохождения ВЛК.

Позиция истца

Мужчина обжаловал постановление, утверждая, что он ограничен пригодным к военной службе, а ранее уже подавал соответствующие документы в ТЦК. К тому же он имеет право пройти повторную ВЛК в срок в медучреждении по собственному выбору, а от прохождения комиссии не отказывался.

Также он заявлял о нарушении процедуры оформления постановления и сомневался в полномочиях подписавшего его должностного лица.

Вывод суда

Суд установил, что на момент событий в Украине действовало военное положение, а граждане обязаны выполнять требования мобилизационного законодательства, в частности являться в ТЦК и проходить ВЛК.

В решении отмечено, что закон не предусматривает возможности отказа от прохождения военно-врачебной комиссии, а оценка целесообразности вызова не имеет юридического значения.

Суд также признал, что факт отказа от прохождения ВЛК подтверждается материалами дела, а постановление было вынесено уполномоченным лицом и отвечает требованиям закона.

Иск об отмене штрафа оставлен без удовлетворения. Постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн остается в силе.

Напомним, нарушение правил военного учета в Украине классифицируется как админправонарушение. Поэтому за него предусмотрено административное наказание — наложение штрафа.

