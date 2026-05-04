Мужчина обратился в полицию из-за ограбления и получил штраф от ТЦК — причина
Истец обратился в полицию из-за ограбления, а получил еще и штраф от ТЦК за отказ от ВЛК.
Дзержинский районный суд Харькова отказал в удовлетворении мужчины, который пытался отменить штраф, наложенный территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за якобы отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Об этом свидетельствуют материалы дела №638/4912/25.
Согласно информации суда, 7 марта 2025 года мужчина находился в отделе полиции Харькова, где знакомился с материалами уголовного производства по ограблению его квартиры и возможной подделке документов.
Во время пребывания в полиции он был доставлен в территориальный центр комплектования. На следующий день должностные лица ТЦК составили протокол об административном правонарушении и вынесли постановление, которым мужчину оштрафовали на 25 500 грн за отказ от прохождения ВЛК.
Позиция истца
Мужчина обжаловал постановление, утверждая, что он ограничен пригодным к военной службе, а ранее уже подавал соответствующие документы в ТЦК. К тому же он имеет право пройти повторную ВЛК в срок в медучреждении по собственному выбору, а от прохождения комиссии не отказывался.
Также он заявлял о нарушении процедуры оформления постановления и сомневался в полномочиях подписавшего его должностного лица.
Вывод суда
Суд установил, что на момент событий в Украине действовало военное положение, а граждане обязаны выполнять требования мобилизационного законодательства, в частности являться в ТЦК и проходить ВЛК.
В решении отмечено, что закон не предусматривает возможности отказа от прохождения военно-врачебной комиссии, а оценка целесообразности вызова не имеет юридического значения.
Суд также признал, что факт отказа от прохождения ВЛК подтверждается материалами дела, а постановление было вынесено уполномоченным лицом и отвечает требованиям закона.
Иск об отмене штрафа оставлен без удовлетворения. Постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 500 грн остается в силе.
Напомним, нарушение правил военного учета в Украине классифицируется как админправонарушение. Поэтому за него предусмотрено административное наказание — наложение штрафа.