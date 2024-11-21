Мужчина отказался брать повестку и вызвал полицию к работникам ТЦК: как все закончилось

На суде мужчина вину признал.
В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.
Об этом идет речь в приговоре Лубенского районного суда Полтавской области.
По данным суда, в августе 2024 года мужчину сочли годным к службе в армии. Ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть. Однако житель Полтавщины отказался получать повестку.
На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что работники ТЦК действительно пытались дать ему повестку, однако отказался ее получать и вызвал полицию. После этого военные составили заявление об отказе от мобилизации.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.
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