Мужчина отказался брать повестку и вызвал полицию к работникам ТЦК: как все закончилось

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Лубенского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в августе 2024 года мужчину сочли годным к службе в армии. Ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть. Однако житель Полтавщины отказался получать повестку.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что работники ТЦК действительно пытались дать ему повестку, однако отказался ее получать и вызвал полицию. После этого военные составили заявление об отказе от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.

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