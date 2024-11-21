Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мужчина отказался брать повестку и вызвал полицию к работникам ТЦК: как все закончилось

Мужчина отказался брать повестку и вызвал полицию к работникам ТЦК: как все закончилось

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

На суде мужчина вину признал.

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Лубенского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в августе 2024 года мужчину сочли годным к службе в армии. Ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть. Однако житель Полтавщины отказался получать повестку.

На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что работники ТЦК действительно пытались дать ему повестку, однако отказался ее получать и вызвал полицию. После этого военные составили заявление об отказе от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Дрогобыче Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказавшийся от мобилизации.

Читайте также:

ТСН 19:30 за 20 ноября 2024 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке

ТСН 19:30 за 20 ноября 2024 года | Полный выпуск новостей на жестовом языке

Похожие темы:

Следующая публикация