Мужчина отказался от мобилизации и придумал три причины, чтобы не приходить в ТЦК: как это закончилось

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

Житель Тернопольщины получил повестку и не пришел в ТЦК

По данным суда, житель Тернопольщины в июне 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. В тот же день он получил "боевую" повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

Подсудимый придумал несколько причин, чтобы избежать мобилизации

В ходе следствия мужчина свою вину возразил. На суде он заявил, что "его привезли в военкомат, где прошел медицинскую комиссию. Там он был признан годным к военной службе". Однако житель Тернопольщины утверждал, что в 2000 году он находился в больнице и медик рекомендовал ему "беречь мозг", но на учете в медучреждении он не состоял по настоянию матери.

Житель Тернопольщины также отмечал, что он не пришел в ТЦК, "потому что не может находиться в негативе". Еще одна причина, почему он не хочет идти служить, "потому что является верующим человеком, не может брать в руки оружие". А на службе, может сойти с ума". Военнослужащих с ТЦК мужчина обвинил в "нарушениях".

Сестра подсудимого утверждала, что у ее брата есть "психические отклонения"

Сестра подсудимого утверждала, что ее брат "был в шоковом состоянии. Он говорил, что не может идти воевать, а лучше уйдет в тюрьму. Проходя медицинское обследование, брат говорил на комиссии, что у него болит нога и у него есть психические отклонения".

Судебный психиатр сделал выводы

Суд проанализировал материалы дела и установил, что подсудимый не состоял на учете в медицинском учреждении.

Судебный психиатр также отметил, что подсудимый "здоров и не нуждается в дополнительном обследовании. На время проведения экспертизы имелась справка о том, что житель Тернопольщины в 2000 году лечился в течение непродолжительного времени. Данных о пребывании в дальнейшем в больнице не было. На момент проведения экспертизы расстройства психики у него не было. в хроническое расстройство, а было временным. Также отметил, что при изменении обстановки, эмоционального состояния данное расстройство теоретически может проявиться у каждого человека. Однако указанные обстоятельства не влияют на выполнение военных обязанностей".

Приговор суда

Жителя Тернопольщины признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но категорически отказался от мобилизации.

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