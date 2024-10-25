Мужчина отказался от мобилизации "из-за действия ТЦК": он придумал, как не служить в армии

В Николаеве к 1 году испытательного срока был приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации и стал студентом, чтобы вероятно избежать призыва в армию во время войны.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда г. Николаева (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, мужчина находится в запасе Вооруженных сил Украины с 29.04.2013 и пригоден к военной службе.

В августе 2023 года ВВК сочла его пригодным к мобилизации. Однако после того, как он получил повестку, он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что поскольку стал студентом, то имеет отсрочку от мобилизации. В 2023 году его встретили работники ТЦК и отвезли в военкомат для прохождения ВВК.

"Отмечает, что попросил выписать ему повестку, но ему сообщили, что он находится в розыске с 2016 года, затолкали его в машину и повезли на ул. Рыбную в ТЦК. Сообщили, что его уже никуда не отпустят и он будет ждать ВВК, оставили в казарме Утром прибыли врачи и он прошел ВВК за 10 минут, повезли в Ингульский ТЦК, приписали к воинской части. Хотел обжаловать ВВК, но сказали, что так нельзя и он в таком состоянии подписал отказ от мобилизации", — говорится в материалах суда. .

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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