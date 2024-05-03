Мужчина отказался от мобилизации из-за совета брата-военного: чем это закончилось

В Черновицкой области к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что в армию не пошел, поскольку его брат-военный посоветовал избегать службы.

Об этом говорится в приговоре Глубокского районного суда Черновицкой области.

По данным суда, в сентябре 2023 года человек прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. Однако он отказался от мобилизации.

На суде подсудимый вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "является сиротой и имеет только родного брата, который проходит службу в ВСУ по контракту, участвует в боевых действиях и советовал ни в коем случае не служить".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчина заявил, что представители ТЦК "угнали его по дороге на работу" и дали повестку.

Читайте также: