Мужчина отказался от мобилизации, потому что жена запретила: как его наказали

На суде мужчина повторил, что не желает служить в армии.

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 12 июля 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был 14 июля прийти в военкомат. Однако житель Тернопольщины проигнорировал это.

На суде мужчина объяснил, что 12 июля он отмечал праздник апостолов Петра и Павла. В тот день приехали военкомы и завезли его в ТЦК и СП для прохождения ВВК. Там мужчину признали годным к службе в армии и вручили "боевую повестку" на 14 июля. Мужчина объяснил, что проигнорировал службу в армии, потому что "служил в пожарном взводе в воинской части и никаких навыков владения оружием и боевого опыта не имеет". Также он пояснил, что его жена устроила скандал и требовала, чтобы он никуда не уходил. На суде мужчина добавил, что не хочет служить в армии.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Ровенской области мужчина в ТЦК письменно отказался от повестки и мобилизации.

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