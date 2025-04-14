Мужчина отказался от мобилизации из-за того, что он сирота: наказали ли его за это

Приговор суда / © ТСН.ua

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В Харькове суд вынес приговор в отношении мужчины, получившего повестку, но который категорически отказался от прохождения службы.

Об этом пишет Судебно-юридическая практика.

Согласно материалам дела, военнообязанный в мае 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к мобилизации. В августе того же года мужчина получил повестку, но подал заявление с отказом от службы.

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На заседании суда обвиняемый частично признал свою вину. Он объяснил свой отказ тем, что является сиротой, не имеет детей и не видит смысла в защите государства. Военнообязанный сообщил, что во время прохождения ВЛК 21 мая 2024 года он был признан годным к военной службе. Однако на основании медицинского документа, подтверждающего наличие язвы, он решил подать заявление об отказе от службы.

Рассмотрев все обстоятельства, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и вынес наказание в виде трехлетнего лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина получил две повестки, однако уклонился от мобилизации.