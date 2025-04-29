Мужчина отказался от мобилизации, потому что он "белорус и не понимает украинский язык": как это закончилось

Мужчина уклонился от мобилизации

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В Хмельницкой области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Летичевского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, житель Хмельнитчины, являющийся гражданином Украины, прошел ВЛК. Его сочли годным к мобилизации.

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В июле 2024 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от мобилизации.

На суде житель Хмельнитчины вину возразил. Он заявил, что «о получении повестки расписался, однако намерения проходить военную службу у него нет, поскольку родился в Казахстане, по национальности является белорусом, поэтому не обязан брать в руки оружие и защищать Родину».

Жена мужчины утверждала, что «он не умеет читать и писать на украинском языке».

Работник ТЦК на суде пояснил, что подсудимому «в устной форме были разъяснены последствия уклонения от призыва во время мобилизации на особый период, поскольку последний свободно не владеет украинским языком. Призывник расписался о получении боевой повестки, однако сообщил, что проходить службу не желает, так как не украинец и родился в Казахстане».

Руководитель подсудимого рассказал, что мужчина с ним говорит именно на украинском языке. Подчиненного он положительно охарактеризовал.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.