Мужчина отказался от повестки и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

В Кировоградской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который еще в 2022 году отказался от повестки и 2 года уклонялся от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Александрийского горрайонного суда Кировоградской области от 3 сентября 2024 года.

По данным суда, мужчина в сентябре 2022 года прошел ВЛК, признавшую его годным к мобилизации. Однако мужчина категорически отказался получить повестку на отправку в воинскую часть. Также подсудимый не пришел в ТЦК и скрывался от мобилизации.

На суде житель Кировоградщины вину признал и раскаялся. Он просил суд строго его не наказывать.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала воинские части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.

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