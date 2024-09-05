Мужчина отказался от повестки и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал.
В Кировоградской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который еще в 2022 году отказался от повестки и 2 года уклонялся от мобилизации.
Об этом идет речь в приговоре Александрийского горрайонного суда Кировоградской области от 3 сентября 2024 года.
По данным суда, мужчина в сентябре 2022 года прошел ВЛК, признавшую его годным к мобилизации. Однако мужчина категорически отказался получить повестку на отправку в воинскую часть. Также подсудимый не пришел в ТЦК и скрывался от мобилизации.
На суде житель Кировоградщины вину признал и раскаялся. Он просил суд строго его не наказывать.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 2 годам испытательного срока.
Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили 41-летнего мужчину, которого сначала воинские части отказывались брать на службу, а впоследствии он проигнорировал повестку, поскольку был нетрезв.
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