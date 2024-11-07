Мужчина отказался получать повестку и "задонатил" на ВСУ 5000 грн: как все закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации 43-летнего мужчину.
Об этом идет речь в приговоре Миргородского горрайонного суда Полтавской области.
По данным суда, в феврале 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако он отказался ее получать.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "очень испугался службы в армии", а потому не взял повестки. Житель Полтавщины добавил, что он уже задонатил 5000 грн в ВСУ.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.
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