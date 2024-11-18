Мужчина отказался получать повестку, потому что "мобилизация не общая": что решил суд

В Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Куликовского районного суда Черниговской области.

По данным суда, в июне 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Однако, когда ему пытались дать повестку, он отказался ее получать и уклонился от призыва.

На суде житель Черниговщины вину отрицал. Он сообщил, что действительно его сочли годным к мобилизации, но он отказался от повестки.

"Сразу после прохождения комиссии, в помещении ТЦК ему девушка работница ТЦК пытались вручить повестку. При этом сообщила, чтобы он на следующий день явился с вещами. Он не знал, что именно была за повестка, но понял, что это было боевое распоряжение для направление его в военную часть. Он отказался получать повестку, поскольку считает, что мобилизация в Украине не общая. Служить и воевать он не желает. отсутствуют основания для его мобилизации", — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста.

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