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- Украина
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Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Буковине: введена спецоперация (фото, приметы)
По имеющимся данным, мужчина может быть вооружен и представлять опасность.
На Буковине полиция разыскивает 54-летнего местного жителя, который во время проведения следственных действий ранил двух правоохранителей из охотничьего оружия и скрылся в лесу.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Событие произошло утром 28 июля, около 07:45, в селе Ежовцы Черновицкого района.
Сотрудники полиции прибыли в дом мужчины для проведения процессуальных мероприятий в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Во время обысков хозяин внезапно произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего скрылся в направлении лесного массива.
В результате обстрела двое правоохранителей получили ранения. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Полиция разыскивает Миглея Валерия Николаевича, который родился 19 ноября 1971 года, жителя села Ижовцы Черновицкого района.
Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.
Для задержания вооруженного и опасного злоумышленника на территории Черновицкой области введена специальная полицейская операция. В розыск привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов.
Полиция призывает граждан быть максимально внимательными и осторожными. Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого или заметили подозрительного человека, немедленно звоните на спецлинию «102» или в дежурную часть полицейского участка № 1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по телефону 066-511-13-49. Не следует самостоятельно предпринимать попытки задержания вооруженного лица.
Напомним, в Днепропетровской области во время проведения обыска находившийся в СЗЧ подозреваемый открыл прицельный огонь по полицейским. В результате двое бойцов КОРД получили ранения, а сам нападавший совершил самоубийство.