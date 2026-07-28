Мужчина открыл стрельбу по полицейским на Буковине: введена спецоперация (фото, приметы)

На Буковине полиция проводит спецоперацию / © Национальная полиция Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

На Буковине полиция разыскивает 54-летнего местного жителя, который во время проведения следственных действий ранил двух правоохранителей из охотничьего оружия и скрылся в лесу.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Реклама

Событие произошло утром 28 июля, около 07:45, в селе Ежовцы Черновицкого района.

Реклама

Сотрудники полиции прибыли в дом мужчины для проведения процессуальных мероприятий в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Во время обысков хозяин внезапно произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего скрылся в направлении лесного массива.

В результате обстрела двое правоохранителей получили ранения. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полиция разыскивает Миглея Валерия Николаевича, который родился 19 ноября 1971 года, жителя села Ижовцы Черновицкого района.

Реклама

Валерий Миглей / © Национальная полиция Украины

Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.

Для задержания вооруженного и опасного злоумышленника на территории Черновицкой области введена специальная полицейская операция. В розыск привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов.

Полиция призывает граждан быть максимально внимательными и осторожными. Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого или заметили подозрительного человека, немедленно звоните на спецлинию «102» или в дежурную часть полицейского участка № 1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по телефону 066-511-13-49. Не следует самостоятельно предпринимать попытки задержания вооруженного лица.

Напомним, в Днепропетровской области во время проведения обыска находившийся в СЗЧ подозреваемый открыл прицельный огонь по полицейским. В результате двое бойцов КОРД получили ранения, а сам нападавший совершил самоубийство.

Реклама

Новости партнеров