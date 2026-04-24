Мужчина открыл стрельбу прямо во дворе в Хмельницком: новые подробности инцидента
Правоохранители продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
В Хмельницком произошла стрельба во дворе жилого дома.
Как уточнила в комментарии для ТСН.ua представитель полиции Хмельницкой области Инна Глега, мужчина стрелял из стартового пистолета.
«Мужчина стрелял из стартового пистолета, соответственно, раненых или погибших нет», — сообщила она.
По словам представительницы полиции, в настоящее время правоохранители предоставляют квалификацию этого события, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе мужчины.
Пока у полиции еще нет ответа на вопрос, находился ли мужчина в состоянии алкогольного или иного опьянения. Также стрелок ли военнослужащим пока не понятно.
В полиции Хмельницкой области добавили, что мужчина, который произвел выстрелы во дворе жилого дома, задержан.
«Стрелявшего 35-летнего мужчину задержали на месте происшествия. Полицейские выяснили, что он произвел один выстрел из стартового пистолета в асфальтное покрытие. Травмированных нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком на улице Шухевича мужчина произвел выстрелы во дворе дома. По предварительным данным, стрельбу устроил военнослужащий.
Напомним, в Чернигове 19 апреля также произошла стрельба. Двое пьяных мужчин шли по улице, и один из них произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Полицейские оперативно задержали 23-летнего хулигана, оружие изъяли. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал.
Також 23 апреля во Львове местные жители сообщили выстрелы. На место оперативно прибыли правоохранители и медики.