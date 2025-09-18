- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина передал "витаминный набор" в моркови в колонию: что там было на самом деле
В моркови нашли психотропы: задержан мужчина, который переправлял «посылку» в колонию.
Во Львовском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину из Донецкой области, который поставлял наркотики в исправительную колонию. Он передавал их в виде моркови.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Как установило следствие, злоумышленник приобрел и хранил для сбыта психотропное вещество PVP, а также наркотики: метадон, бупренорфин и каннабис. Он расфасовал их в шесть пакетиков, спрятавшихся внутри двух морковок. Вместе с другими продуктами питания он переслал «посылку» в одну из исправительных колоний в Ровенской области.
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли другие наркотические и психотропные вещества. Изъятое отправлено на экспертизу.
Мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, мужчина, попробовавший 182 различных наркотика, объяснил, почему есть один, к которому он никогда не прикоснется. Доминик Милтон Тротт пробовал все виды веществ, включая траву, экстази, грибы и ЛСД. Свой опыт с каждым из них он записал в книге The Drug Users Bible.
В Винницкой области 45-летний мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка. Полиция уже задержала злоумышленника и теперь ему грозит от 10 лет в тюрьме или пожизненный срок.