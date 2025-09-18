Мужчина передал "витаминный набор" в моркови в колонию: что там было на самом деле

Мужчина пытался передать особую морковь в колонию: что в ней нашли / © Национальная полиция Украины

Во Львовском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину из Донецкой области, который поставлял наркотики в исправительную колонию. Он передавал их в виде моркови.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как установило следствие, злоумышленник приобрел и хранил для сбыта психотропное вещество PVP, а также наркотики: метадон, бупренорфин и каннабис. Он расфасовал их в шесть пакетиков, спрятавшихся внутри двух морковок. Вместе с другими продуктами питания он переслал «посылку» в одну из исправительных колоний в Ровенской области.

Наркотики найдены в моркови. / © Национальная полиция Украины

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли другие наркотические и психотропные вещества. Изъятое отправлено на экспертизу.

Мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

