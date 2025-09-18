ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Мужчина передал "витаминный набор" в моркови в колонию: что там было на самом деле

В моркови нашли психотропы: задержан мужчина, который переправлял «посылку» в колонию.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Мужчина пытался передать особую морковь в колонию: что в ней нашли

Мужчина пытался передать особую морковь в колонию: что в ней нашли / © Национальная полиция Украины

Во Львовском районе полицейские задержали 34-летнего мужчину из Донецкой области, который поставлял наркотики в исправительную колонию. Он передавал их в виде моркови.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как установило следствие, злоумышленник приобрел и хранил для сбыта психотропное вещество PVP, а также наркотики: метадон, бупренорфин и каннабис. Он расфасовал их в шесть пакетиков, спрятавшихся внутри двух морковок. Вместе с другими продуктами питания он переслал «посылку» в одну из исправительных колоний в Ровенской области.

Наркотики найдены в моркови. / © Национальная полиция Украины

Наркотики найдены в моркови. / © Национальная полиция Украины

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли другие наркотические и психотропные вещества. Изъятое отправлено на экспертизу.

Мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мужчина, попробовавший 182 различных наркотика, объяснил, почему есть один, к которому он никогда не прикоснется. Доминик Милтон Тротт пробовал все виды веществ, включая траву, экстази, грибы и ЛСД. Свой опыт с каждым из них он записал в книге The Drug Users Bible.

В Винницкой области 45-летний мужчина изнасиловал 10-летнего ребенка. Полиция уже задержала злоумышленника и теперь ему грозит от 10 лет в тюрьме или пожизненный срок.

Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie