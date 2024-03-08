Мужчина переехал работника ТЦК машиной, а затем с товарищем напал на военкомов с топором (видео)

На Булквине мужчина напал на военных в форме, вероятно – работников ТЦК.

Скандалы во время мобилизации продолжают набирать обороты и начинают откровенно пугать. Так, в Сети появилось видео из Черновицкой области, где мужчина напал на военных в форме, вероятно – работников ТЦК.

На кадрах видно, как один мужчина сидит верхом на коне и держит в руках топор, а напротив него стоят двое военных в форме. Очевидно, они о чем-то спорили.

Как вдруг на дороге появляется "Нива" и мчится прямо на военкомов. Одному удалось отскочить, а другого автомобиль задел и он упал.

Затем водитель развернулся, вышел из машины и стал лупить военкомов твердой стороной топора вместе с сидящим на коне другом. Также мужчины выбили окна в автомобиле военкомов.

"Пи***асы, приезжают сюда, ищут. Иди на** отсюда, потому что тебя зарежу", – кричат селяне.

В стороне стоят еще двое мужчин в форме с автоматами и полицейский, но в конфликт они не вмешивались. "Вызывай группу реагирования, или на 102 дзвони", – жалуются они друг к другу.

На Буковине мужчина переехал сотрудника ТЦК машиной, а затем напал с топором

Издание "Чернівецький промінь" отмечает, что инцидент произошел на блокпосту ТЦК.

Черновицкий областной ТЦК и СП пока не прокомментировал инцидент и не подтвердил, что мужчины в форме имеют отношение к мобилизационным мерам.

Напомним, что в Одессе, вероятно, работники ТЦК выманили и задержали мужчину, отключив свет в его квартире.

Также сообщалось, что во Львове работники военкомата посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчину, а он неистово кричал "люди, спасайте". Позже в ТЦК прокомментировали инцидент и заверили, что конфликт спровоцировал сам прохожий.

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