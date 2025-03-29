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Мужчина почти сутки босиком шел горами в Румынию: фото
Мужчина неосторожно вскочил в горный ручей и потерял обувь.
На Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донецкой области, который босиком около суток бродил по горам.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Во время своего рискованного путешествия, в которое он отправился еще 26 марта, мужчина неосторожно вскочил в горный ручей и потерял обувь.
Несмотря на обилие снега на своем пути, отчаяный парень все же решил продолжить движение в направлении границы с Румынией.
Информацию о том, что в высокогорье находится человек, потерявший ориентировку и нуждающийся в помощи, пограничники Мукачевского отряда получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС.
Уже через час по указанным координатам отправилась поисковая группа.
Каретой скорой помощи пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали обморожение ног.
Напомним, ранее житель Сумщины двое суток безрезультатно бродил по горам на Закарпатье, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией.