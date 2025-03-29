Мужчина почти сутки босиком шел горами в Румынию: фото

Муж бродил в горах, потеряв обувь

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На Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донецкой области, который босиком около суток бродил по горам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время своего рискованного путешествия, в которое он отправился еще 26 марта, мужчина неосторожно вскочил в горный ручей и потерял обувь.

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Мужчина потерял обувь в горной реке

Несмотря на обилие снега на своем пути, отчаяный парень все же решил продолжить движение в направлении границы с Румынией.

Информацию о том, что в высокогорье находится человек, потерявший ориентировку и нуждающийся в помощи, пограничники Мукачевского отряда получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС.

Пограничники разыскали заблудившегося мужчину

Уже через час по указанным координатам отправилась поисковая группа.

Мужчину доставили в больницу

Врачи диагностировали у скитальца обморожение ног

Каретой скорой помощи пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали обморожение ног.

Напомним, ранее житель Сумщины двое суток безрезультатно бродил по горам на Закарпатье, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией.