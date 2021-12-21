Мужчина под видом женщины пристает к детям: во Львове неизвестный проникает в школы и заставляет учеников раздеваться

Сейчас его разыскивают правоохранители.
Во Львове неизвестный человек ходит по школам и пристает к детям. Подобный инцидент произошел дважды.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Городские управления образования и культуры обнаружили факты проникновения неизвестного в две львовские школы. Также зафиксированы инциденты между учениками школ и этим человеком. Все видеоматериалы управления предоставили правоохранительным органам и Ювенальной превенции во Львовской области", — подчеркнули в пресс-службе Львовского городского совета.
Позже в соцсетях появилась информация, что в школы заходит мужчина, переодетый в женщину. В женском туалете он принуждает несовершеннолетних при нем раздеваться.
"Пробрался в туалет, стопанул девочку и заставил ее раздеваться под предлогом, что он якобы врач", — написали пользователи соцсетей.
Напомним, что в Сумской области мать через суд вынудила дочь помогать ей деньгами.
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