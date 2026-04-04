Мужчина подорвался на вражескм дроне на Сумщине, наехав на него: в ОВА рассказали детали

Обломки российского дрона

В Шосткинском районе Сумской области медицинскую помощь получает раненый 68-летний мужчина. Сегодня утром в Свеской общине он наехал на вражеский беспилотник, который в этот момент сдетонировал.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Раненый — в состоянии средней тяжести.

«Есть таймер самоуничтожения»: инженер объяснил, почему взрываются сбитые дроны

Сбитые российские дроны могут оставаться смертельно опасными даже после падения. Они способны взорваться в любой момент из-за встроенных механизмов самоуничтожения или датчиков.

Специалисты призывают украинцев не подходить к таким объектам и немедленно сообщать службам. Об этом «Суспільному» рассказал ведущий инженер по летным испытаниям Андрей, который из соображений безопасности не называет свою фамилию.

По словам инженера, в беспилотниках устанавливается специальная плата инициации, отвечающая за детонацию. Она может быть размещена в любой части дрона, а сработать — через десятки разных факторов. Среди них — датчики приближения, вибрации или изменения положения. Любое движение, прикосновение или даже звук могут вызвать взрыв.

Отдельную опасность представляет таймер самоуничтожения. По словам инженера, после сбития дрон может взорваться через некоторое время, и человек, который окажется рядом в этот момент, рискует жизнью.

Также современные беспилотники могут иметь датчики присутствия человека. В таком случае детонация происходит даже без физического контакта — достаточно просто подойти близко.

«То есть даже если его механически смещать, он не сработает. Но как только человек подойдет, он поймет это присутствие, и будет детонация», — объяснил эксперт.

Специалист отмечает, что такие устройства могут оставаться активными длительное время — иногда до недели после падения, в зависимости от конструкции и источника питания.

Напомним, в Золотоношском районе Черкасской области зафиксировали смертельный случай из-за детонации боевой части беспилотника во время российской атаки на область. Взрыв БпЛА унес жизни четырех человек, которые хотели его рассмотреть.

Ранее в Корюковском районе Черниговской области зафиксирован опасный случай после падения вражеского беспилотника. Местные жители пытались разобрать сбитый украинскими военными БпЛА на запчасти и слить с него горючее.